Правительство Греции продлило до 8 марта разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. Об этом говорится в очередном совместном межминистерском решении, опубликованном 20 февраля в правительственном вестнике

Греция может выпустить из тюрем украинцев, осужденных за перевоз мигрантов - МИД Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Греческие власти впервые в период пандемии разрешили въезд для 500 россиян в неделю в сентябре, впоследствии действие разрешения неоднократно продлевалось. Последнее действовало по 22 февраля.

Власти России с 8 февраля приняли решение о возобновлении авиасообщения с Грецией. Рейсы из Москвы в Афины будут осуществляться два раза в неделю.

С начала пандемии в Греции выявили меньше 200 тысяч случаев заболевания COVID-19.