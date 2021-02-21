Бывшая телеведущая и жена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко 20 февраля на своем канале в YouTube рассказала, как помогла нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому устроиться работать на телевидение

Медведчук ответил на санкции против него и супруги © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

«Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале "1+1"», — напомнила Марченко.

Экс-телеведущая добавила, что действующий глава государства своими решениями, в частности введением санкций против семьи Медведчука, «забивает очередной гвоздь в свой убогий политический гроб».

В минувшую пятницу СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и Марченко. Все банковские активы семьи заморожены, а на часть имущества наложен арест. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что это было сделано из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма. Всего ограничительные меры ввели в отношении восьмерых человек, пятеро из них — граждане России, а также 19 юридических лиц. СНБО, в частности, наложил арест на долю Марченко в телеканале «1+1».