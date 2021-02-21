Бывший украинский военнослужащий Андрей Антоненко, обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил об угрозе своей жизни со стороны правоохранителей в СИЗО. Письмо заключенного 20 февраля опубликовали на странице его группы поддержки в Facebook

Фигурантка дела Шеремета идет на довыборы в Раду

«На мертвого легко повесить всех собак», — написал Антоненко.

Он добавил, что не намерен «сводить счеты с жизнью» и хотел бы верить в скорое освобождение.

Обвиняемый не рассказал о происшествиях в СИЗО, из-за которых он заподозрил организацию покушения.

Журналист Павел Шеремет погиб в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. Через три года на Украине задержали несколько участников войны в Донбассе, которых обвинили в организации убийства. По версии следствия, они хотели дестабилизировать обстановку в стране. Позже белорусские активисты опубликовали аудиозапись, на которой, предположительно, бывший председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа» убийство Шеремета. В Киеве пообещали изучить запись и начать расследование соответствующей версии.