Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 20 февраля назвал обстрел Горловки и гибель бойца ДНР результатом заявления главы СНБО Украины, передает РИА Новости

Обострение в Донбассе: ДНР обвиняет Киев в теракте © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

В пятницу в Киеве прошло заседание СНБО, по итогам которого секретарь совета безопасности сообщил о некоем «секретном» решении по ситуации в Донбассе.

В субботу в ДНР заявили об интенсивном обстреле окраин Горловки с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров. В течении почти полутора часов украинские силовики выпустили 51 мину. Погиб один человек и двое получили ранения.