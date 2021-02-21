«Прямым результатом заявления главы СНБО Украины о разрешении украинским военным открывать огонь по своему усмотрению стало ещё большее усиление огневой активности. В результате вражеских обстрелов погиб один защитник Республики, еще двое получили тяжелые ранения», — сказал Пушилин.
В пятницу в Киеве прошло заседание СНБО, по итогам которого секретарь совета безопасности сообщил о некоем «секретном» решении по ситуации в Донбассе.
В субботу в ДНР заявили об интенсивном обстреле окраин Горловки с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров. В течении почти полутора часов украинские силовики выпустили 51 мину. Погиб один человек и двое получили ранения.