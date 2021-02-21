В Ивано-Франковской области начали разворачивать первый на Украине мобильный госпиталь для больных коронавирусом из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом 20 февраля заявила пресс-служба Ивано-Франковской областной госадминистрации

В Умани развернули госпиталь для хасидов с коронавирусом © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Арсен Аваков сообщил в Twitter, что госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектованных необходимым медицинским оборудованием.

Решение о развертывании мобильного госпиталя было принято региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с тем, что Ивано-Франковская область уже около двух недель занимает одно из первых мест в стране по темпам прироста больных COVID-19.

С начала пандемии на Украине зафиксировали почти 1,3 млн случаев заражения COVID-19, больше 25 тысяч из них имели летальный исход.