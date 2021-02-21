По его словам, судя по публикациям в оппозиционных СМИ видно, что среди протестующих царит уныние.
«Они не ожидали успешного проведения собрания и того, что белорусы не откликнутся на призывы к выступлению. Это говорит о том, что наступил качественный перелом в политической ситуации, власть перехватила инициативу и навязывает свою повестку оппозиционным медиа», — сказал политолог.
Это позволяет власти уверенно себя чувствовать, в том числе на переговорах с российским лидером, которые пройдут в Сочи 22 февраля. В том смысле, что власть в Белоруссии полностью контролирует ситуацию, добавил Алексей Дзермант.
Полностью интервью можно прочитать здесь.