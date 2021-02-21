Ожидания от Всебелорусского народного собрания в обществе оправдались, потому что оно обозначило новые вехи в развитии страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Снова в Сочи. О чем будут говорить Владимир Путин и Александр Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Они не ожидали успешного проведения собрания и того, что белорусы не откликнутся на призывы к выступлению. Это говорит о том, что наступил качественный перелом в политической ситуации, власть перехватила инициативу и навязывает свою повестку оппозиционным медиа», — сказал политолог.

Это позволяет власти уверенно себя чувствовать, в том числе на переговорах с российским лидером, которые пройдут в Сочи 22 февраля. В том смысле, что власть в Белоруссии полностью контролирует ситуацию, добавил Алексей Дзермант.

Полностью интервью можно прочитать здесь.