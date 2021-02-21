Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц.
Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко.
По словам Руслана Бортника, темы внутренних врагов и войны снова будут использоваться для отвлечения внимания от коррупции, тарифов, преступлений самой власти.
«"Инструменты власти (силы)" используются не для решения социальных проблем — коррупции и бедности, отсутствия справедливости — а для решения политических задач (в этом отличие Украины от Сингапура, Южной Кореи и так далее)», — объяснил политолог.
В итоге Украина может получить ещё более активное внешнее вмешательство во внутренние дела, эскалацию в Донбассе и дестабилизацию страны, предполагает эксперт.