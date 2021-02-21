Команда власти на Украине больше не управляет обществом и государством через доверие, вместо него пришли инструменты запугивания, управления через страх. Об этом 20 февраля в своем Facebook написал директор Украинского института политики Руслан Бортник

От санкций до санкций. Обзор политических событий на Украине 13-20 февраля

Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко.

По словам Руслана Бортника, темы внутренних врагов и войны снова будут использоваться для отвлечения внимания от коррупции, тарифов, преступлений самой власти.

«"Инструменты власти (силы)" используются не для решения социальных проблем — коррупции и бедности, отсутствия справедливости — а для решения политических задач (в этом отличие Украины от Сингапура, Южной Кореи и так далее)», — объяснил политолог.

В итоге Украина может получить ещё более активное внешнее вмешательство во внутренние дела, эскалацию в Донбассе и дестабилизацию страны, предполагает эксперт.