«За эту формулировку как раз Медведчук как юрист зацепится, поскольку здесь достаточно вольная трактовка, то есть должна быть доказательная база. С этим, я думаю, будут проблемы. Скорее всего, эти санкции будут оспариваться Медведчуком в суде», — сказал Золотарев.
Накануне СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.