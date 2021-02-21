Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру рассказал, зачем СНБО Украины ввел санкции против украинских оппозиционеров и юрлиц

СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

«Санкции означают, что удар наносится по бизнес-потенциалу Виктора Медведчука, поскольку телеканалы вещь затратная и нужны источники финансирования, а это, как правило, бизнес. Понятно, что в этой ситуации пострадают бизнес-интересы в сфере газа и импорта дизельного топлива, что затруднит или сделает невозможным финансирование медийных проектов со стороны Виктора Медведчука», — сказал Золотарев.

Накануне СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.