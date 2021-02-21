По его словам, смысл санкций в том, чтобы довести до логического завершения историю с санкциями против трех телеканалов.
«Санкции означают, что удар наносится по бизнес-потенциалу Виктора Медведчука, поскольку телеканалы вещь затратная и нужны источники финансирования, а это, как правило, бизнес. Понятно, что в этой ситуации пострадают бизнес-интересы в сфере газа и импорта дизельного топлива, что затруднит или сделает невозможным финансирование медийных проектов со стороны Виктора Медведчука», — сказал Золотарев.
Накануне СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.