Последний раз Путин и Лукашенко встречались в Сочи 14 сентября прошлого года на фоне массовых протестов в Белоруссии, вызванных итогами президентских выборов. После переговоров была озвучена необходимость конституционной реформы в Белоруссии.
В этот раз, по словам Дмитрия Болкунца, Лукашенко вновь выступит в роли попрошайки, который будет выпрашивать у Москвы ресурсы на поддержание ситуации.
«Лукашенко ушел от выполнения своих обязательств и пытается сейчас тянуть время. Он будет придумывать легенду о том, что является защитником России на западных рубежах, и если его не спасут, то в Белоруссии начнется революция, которая перекинется на Россию. Именно с таким тезисом Лукашенко едет на эти переговоры», — считает Дмитрий Болкунец.
В Сочи 22 февраля пройдет встреча президентов России и Белоруссии Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Предполагается, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.