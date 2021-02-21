Александр Лукашенко не выполнил ничего из того, что обещал Владимиру Путину в сентябре прошлого года, поэтому в Сочи 22 февраля его ожидает интересный разговор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский и белорусский политолог Дмитрий Болкунец

Алексей Дзермант: Лукашенко может чувствовать себя уверенно на переговорах с Путиным © Facebook, Алексей Дзермант

В этот раз, по словам Дмитрия Болкунца, Лукашенко вновь выступит в роли попрошайки, который будет выпрашивать у Москвы ресурсы на поддержание ситуации.

«Лукашенко ушел от выполнения своих обязательств и пытается сейчас тянуть время. Он будет придумывать легенду о том, что является защитником России на западных рубежах, и если его не спасут, то в Белоруссии начнется революция, которая перекинется на Россию. Именно с таким тезисом Лукашенко едет на эти переговоры», — считает Дмитрий Болкунец.

В Сочи 22 февраля пройдет встреча президентов России и Белоруссии Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Предполагается, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.