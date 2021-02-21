Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся полностью зачистить «Оппозиционную платформу — За жизнь». Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Зеленский не может цивилизованно конкурировать с оппозицией — Якубин © president.gov.ua

По его словам, если Зеленский захочет стать изгоем в глазах Европы и провести белорусизацию Украины, зачистив ОПЗЖ, то, как бы ни были лояльно настроены европейские круги по отношению к Зеленскому, они это не поддержат.

«Это будет слишком явно выглядеть как двойные стандарты, и им придется делать определенные заявления в поддержку оппозиции», — добавил политолог.

В пятницу, 19 февраля, СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.