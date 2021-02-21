«Ну ввел он санкции, и что? Уже прошло 16 дней. Что-то предъявлено Козаку? Нет. Почему я считаю, что это слабый ответ Зеленского? Потому что этот ответ юридически никчемный. Зато сейчас себя в зоне риска ощутили многие украинские олигархи, которые поняли, что сейчас появился новый рейдерский инструмент по отъему активов. Нужно еще учесть, что остается праворадикальный электорат со своими лидерами, а Зеленский потеряет часть своего электората, а нового избирателя не приобретет», — сказал Якубин.
По его словам, если Зеленский захочет стать изгоем в глазах Европы и провести белорусизацию Украины, зачистив ОПЗЖ, то, как бы ни были лояльно настроены европейские круги по отношению к Зеленскому, они это не поддержат.
«Это будет слишком явно выглядеть как двойные стандарты, и им придется делать определенные заявления в поддержку оппозиции», — добавил политолог.
В пятницу, 19 февраля, СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.