Перед президентскими выборами рейтинг поддержки Александра Лукашенко составлял порядка 65%. Но в связи с силовыми акциями, многие из которых были немотивированными, его рейтинг пошел вниз. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Для выживания Белоруссии нужна тесная интеграция с Россией © Youtube / Алексей Зубец

«Сейчас, когда протестные акции почти сошли на нет, уровень поддержки стал увеличиваться. Оценки, которые мы имеем, показывают, что его уровень поддержки приближается к тем показателям, которые были на лето прошлого года», — указал Зубец.

Специалист добавил, что Лукашенко, видимо, примет план России с учетом транзита власти, либерализации парламента и допуска туда партий, альтернативных нынешним политическим силам в Белоруссии, часть из которых отражает пророссийский вектор белорусской политики и пророссийскую ориентацию большей части населения.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.