В 1994 году и на Украине, и в Белоруссии происходили одни и те же процессы, когда под лозунгами интеграции с Россией и восстановления единого государства к власти пришли Леонид Кучма и Александр Лукашенко. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко объяснил, за что на самом деле украинские олигархи не любят Россию © Владимир Трефилов

«Поэтому Лукашенко на протяжении своего первого-полутора сроков вынужден был ориентироваться на народные массы. Он выполнял свои обещания по интеграции и сближению с Россией. Лукашенко не допустил большой приватизации, поэтому олигархи как класс в Белоруссии отсутствовали. Государство в лице Лукашенко стало единственным олигархом, но больше там никого не было», — указал Ищенко.

Также в Белоруссии не было серьезных политических сил, которые были бы заинтересованы в противостоянии с Россией, и поскольку на Белоруссию оказывалось серьезное давление с Запада, то ради сохранения своих властных полномочий они вынуждены были с Россией сближаться, пояснил политолог.

Но как только местная власть укрепилась и стала ценить суверенитет своей страны, она тут же развернулась на Запад и попыталась уменьшить российское влияние в пользу западного, добавил специалист.

Накануне выборов и белорусского майдана у Лукашенко западное влияние перевешивало российское, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.