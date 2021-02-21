Работа набсовета НАК «Нафтогаз Украины» провалена, и есть все основания для того, чтобы менять его состав. Об этом сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал в интервью изданию Украина.ру

Генпрокурор Украины рассказала о проверке «Нафтогаза» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Юрий Витренко опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал работу набсовета «Нафтогаза» и призвал отправить его в отставку.

«Все, что написал Витренко в своем письме, — это правда… [Председатель набсовета Андрей] Коболев уже был готов уйти еще тогда, когда с ним продлевали контракт. Его отодвинули от всего — он просто подписывает документы, которые согласованы внешними игроками, тем же [Отто] Ватерландером и [Петером Стефанусом] ван Дрилом», — заявил Корольчук.

По его словам, Коболев понимает, в каком положении находится, но его фигура всех устраивает: на него капает весь негатив за решения, которые принимает не он.

В данный момент в набсовет госкомпании входят Коболев, первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, директор финансовой группы «Нафтогаз» ван Дрил и директор по трансформации группы «Нафтогаз» Ватерландер.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.