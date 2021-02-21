Ранее и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал работу набсовета «Нафтогаза» и призвал отправить его в отставку.
«Все, что написал Витренко в своем письме, — это правда… [Председатель набсовета Андрей] Коболев уже был готов уйти еще тогда, когда с ним продлевали контракт. Его отодвинули от всего — он просто подписывает документы, которые согласованы внешними игроками, тем же [Отто] Ватерландером и [Петером Стефанусом] ван Дрилом», — заявил Корольчук.
По его словам, Коболев понимает, в каком положении находится, но его фигура всех устраивает: на него капает весь негатив за решения, которые принимает не он.
В данный момент в набсовет госкомпании входят Коболев, первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, директор финансовой группы «Нафтогаз» ван Дрил и директор по трансформации группы «Нафтогаз» Ватерландер.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.