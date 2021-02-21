«Видимо, в последние год-два он (Зеленский. — Ред.) приступит к масштабному воровству, понимая, что ничего, кроме этого, он сделать не сможет. Это наиболее вероятно», — сказал Марков.
Он добавил, что нынешний президент Украины может отказаться от этого сценария и попытаться «начать тихое сопротивление против американской диктатуры».
«Сам Зеленский хотел бы, чтобы американский диктат сменился на европейский. Но это только его желание, потому что в реальности Европа не может взять на себя ответственность за Украину», — отметил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.