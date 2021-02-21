Президент Украины Владимир Зеленский скорее всего будет полностью превращаться в «Порошенко-2» и так же, как и его предшественник, уйдет из власти, проиграв выборы другому человеку, ненавидимый большинством населения Украины. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Он добавил, что нынешний президент Украины может отказаться от этого сценария и попытаться «начать тихое сопротивление против американской диктатуры».

«Сам Зеленский хотел бы, чтобы американский диктат сменился на европейский. Но это только его желание, потому что в реальности Европа не может взять на себя ответственность за Украину», — отметил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.