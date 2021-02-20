Утренний обстрел Горловки украинскими силовикам связан с решениями СНБО, принятыми накануне. Об этом мэр города Иван Приходько рассказал в интервью изданию Украина.ру

Супероружие Зеленского. Как СНБО зачищает оппозицию Украины © пресс-служба президента Украины

Кое-где были перебиты провода интернета. Пропала интернет-связь. Обстрел велся из тяжелой артиллерии и минометов 120-го калибра. За все время было выпущено около 100 мин 120 и 122 мм. Среди мирного и гражданского населения пострадавших нет. Не пострадала и гражданская инфраструктура.

Погиб один боец Народной милиции ДНР, еще двое военнослужащих были ранены. Бой шел с перерывами до 10 часов утра.

«Я мог бы связать это со вчерашними заявлениями СНБО, которые разрешают ВСУ открывать огонь. Но дело в том, что Украина и до этого не брезговала обстрелами, и в последние месяцы линия фронта ожила. Но вот так, чтоб с такой интенсивностью и так громко было, впервые только сегодня», — сказал Иван Приходько.

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На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины вечером 19 февраля был принят ряд решения по Донбассу, однако, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, они засекречены.