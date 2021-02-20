Киевские власти погрязли в агрессии и двойных стандартах. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на решение СНБО Украины о санкциях в отношении лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука

Супероружие Зеленского. Как СНБО зачищает оппозицию Украины © пресс-служба президента Украины

Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко.

«Уму непостижимо, что такое возможно сегодня, в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвётся вступить в Евросоюз, убеждая западных политиков в прочности своих демократических институтов. Украинские власти, несомненно, обогатили своё портфолио прилежного кандидата, который на самом деле давно погряз в агрессии и двойных стандартах», — заявил Дмитрий Медведев.

По его словам, западные коллеги, которые мгновенно реагируют на судебные решения, принятые в РФ, «в очередной раз потупят глаза в пол, как будто в стране, которую они привыкли во всем покрывать, ничего не случилось».