По словам политолога, Зеленский хотел показать, что он сильный президент, готов «закручивать гайки» и бороться за второй срок любой ценой.
Таким образом, Зеленский возвращается в стратегическую политику, из которой он выпал на протяжении 2020 года.
«Эта "цена" может стать "неприемлемо высокой" для страны и самого президента — схватка между РФ и Западом, разными украинскими финансово-политическими группами все больше напоминает "бои без правил"», — считает Руслан Бортник.
Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц.
Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции вводятся на все имущество, которое есть у Медведчука. Он и его супруга не имеют права продавать свои активы, закладывать и пользоваться ими.