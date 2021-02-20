Введя санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, Владимир Зеленский дал мощный сигнал всем национальным элитам. Об этом 20 февраля в своем Facebook написал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Супероружие Зеленского. Как СНБО зачищает оппозицию Украины © пресс-служба президента Украины

Таким образом, Зеленский возвращается в стратегическую политику, из которой он выпал на протяжении 2020 года.

«Эта "цена" может стать "неприемлемо высокой" для страны и самого президента — схватка между РФ и Западом, разными украинскими финансово-политическими группами все больше напоминает "бои без правил"», — считает Руслан Бортник.

Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц.

Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции вводятся на все имущество, которое есть у Медведчука. Он и его супруга не имеют права продавать свои активы, закладывать и пользоваться ими.