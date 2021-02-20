Супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко после санкций СНБО «за финансирование терроризма» выпустила видеообращение, в котором заявила, что вступает в партию «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Марченко заявила, что власть, «сама того не понимая, заставила ее принять политическое оружие, чтобы стать рядом с моим мужем».

«Теперь, кроме одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от "зеленого" произвола и беззакония», — заявила Марченко.

Опасная гастроль. С Медведчука всё только начинается © president.gov.ua

Ранее СНБО ввел санкции в отношении пяти граждан России и трех — Украины, в том числе председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Как отмечается, санкции затронут все имущество Медведчука, а также долю телеканала «1+1», которой владеет Марченко.

Партия ОПЗЖ назвала введение санкций актом политических репрессий и заявила, что Украина «еще на шаг приблизилась к диктатуре».

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против однопартийца Медведчука Тараса Козака и его телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.