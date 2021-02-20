Любые действия украинского руководства по обострению отношений с Россией поддерживаются западными партнерами. Об этом 20 февраля в своем Facebook написал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Бортник о санкциях СНБО: Зеленский поднял ставки в диалоге с Россией © стрингер

Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко.

По словам политолога, нынешние действия украинских властей совпали с обострением отношений между ЕС и РФ, разворачиванием новой администрации в США, которая готовит новый подход к РФ.

«"Управление" ли это или "поддержка"? С учетом личности нашего Президента склоняюсь все же к мнению, что — "активная поддержка"», — объяснил Руслан Бортник.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции вводятся на все имущество, которое есть у Медведчука. Он и его супруга не имеют права продавать свои активы, закладывать и пользоваться ими.