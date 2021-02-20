Уроженка Киева, певица Наташа Королева, сыну которой 19 февраля исполнилось 19 лет, решила порадовать в честь праздника и своих подписчиков, предложив ответить на любые интересующие их вопросы. Соответствующий пост она выложила в сториз Instagram в тот же день

Школьница из Киева, внесенная на «Миротворец», извинилась за высказывание об украинском языке © maybe_lizaaaaa/TikTok Архип Глушко увлекается культурой Страны восходящего солнца, преподает ли японский язык, где учится, каким был маленьким, и не только.

«Самый неожиданный подарок от сына вам?» — написал один из подписчиков.

«Песня в мой ДР на украинском языке!!!» — ответила Королева.

Певица показала небольшой кусочек того поздравления, Архипу с трудом давалось петь на родном языке матери, но он очень старался, держа на всякий случай шпаргалку перед глазами.

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Архип Глушко — сын Королевой и Тарзана — родился в 2002 году, а официально брак его родители зарегистрировали только год спустя. При этом с первым мужем, композитором Игорем Николаевым, уроженка Киева развелась примерно за год до рождения Архипа.

Не так давно бывшему матери молодой человек посвятил его же хит, перепев «Дельфин и русалка», а 19 февраля Королева выпустила новую песню, которую адресовала Архипу Глушко. Правда, поклонники звезды сочли слова этого трека довольно странными.