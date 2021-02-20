Украина в 2020 году установила новый рекорд по импорту томатов, закупив 86,7 тыс. тонн помидоров, что на 21% больше, чем годом ранее, рассказал интернет-портал east-fruit.com

В денежном выражении рост был еще выше и достиг уровня 56%. Как уточняется, на этих поставках импортеры заработали порядка $67 млн.

«Всего же на импортные томаты украинские закупщики потратили более $ 77,6 млн. Если учесть стандартные торговые наценки, то украинские потребители потратили на тепличные томаты импортного производства около 4 млрд грн (около $ 145 млн)», — говорится в сообщении.

Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак пояснил, что украинские производители тепличных томатов не выдерживают конкуренции из-за высокой стоимости энергии в стране.

Земля за кредиты: что Зеленский продал арабским шейхам © president.gov.ua

В частности, в Узбекистане издержки на отопление вдвое ниже, чем на Украине, в России — втрое ниже, В Казахстане и Туркменистане — впятеро.

При этом основной поставщик томатов на Украину — это Турция, «где климат намного мягче и затраты на обогрев теплиц либо минимальны, либо вообще равны нулю», отметил эксперт.

По его словам, «цена и дальше играет важнейшее значение для небогатого украинского потребителя, что и является главной причиной растущего объема импорта».