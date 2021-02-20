Юная блогер maybe_lizaaaaa из украинской столицы, она же 15-летняя школьница Елизавета Леоненко, записала в TikTok новое видео, где извинилась за предыдущие слова. Новый ролик девочка выложила в сети 19 февраля

«Я прошу прощения за негативные выказывания касательно украинского языка. Все в этой жизни делают ошибки, и я не исключение. На самом деле я хорошо знаю украинский язык и свободно им владею, но с небольшим акцентом», — сказала девушка в новом обращении на украинском языке.

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История началась в среду, 17 февраля, когда в TikTok появилось видео 15-летней киевской школьницы Елизаветы Леоненко, выразившей свое мнение о государственном языке.

«Да вср*лась мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать. Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание… Поэтому, маленькие патриотики со своей зал*пы и своих сел, отъ*битесь от меня. Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят на русском, и никого это не *бет», — заявила школьница.

В ответ на свое заявление несовершеннолетняя получила волну хейта и угроз от «патриотов» страны, причем в том числе и от экс-депутата Игоря Мирошниченко и известной детской писательницы Ларисы Ницой.

Данные Леоненко оперативно были внесены в базу «Миротворец», где девочку обвиняют в «сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины».

Ранее мы писали: Зеленский хотел влезть в скандал с непатриотичной блогершей.

Ранее аналогичная ситуация произошла с киевской блогершей di.rubens, которая, к слову, не высказывалась негативно об украинском языке, а на вопрос, куда бы в первую очередь поехала — на Украину или в Россию, ответила: «В Россию». Девушку обвинили в непатриотичности, внесли на «Миротворец» и до сих пор угрожают расправой.