Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству нарастить объемы военного производства и обеспечить армию новым вооружением. Об этом сообщили 20 февраля на сайте главы государства

Вооружение опытом. Станет ли Молдавия примером для достижения мира на Украине © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк

«Глава государства также настаивает на обеспечении всех категорий военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем», — говорится в материале.

Накануне Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и в Крыму. Ведомство призвало Россию «прекратить агрессию», вернуться в пространство международного права и «освободить временно оккупированные территории».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.