США не скрывают намерения помогать Украине наращивать наступательный военный потенциал, хотя Киеву никто не угрожает, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 20 февраля

За день до этого в Киеве прошло заседание СНБО, по итогам которого секретарь Совета безопасности Алексей Данилов сообщил о «секретном» решении по ситуации в Донбассе и санкциях против украинских оппозиционеров.

«Это провоцирует горячие головы украинские, которые наверняка стоят за этими репрессиями внутренними. Их накачивают на проявление агрессивности, в том числе в конкретном плане агрессивности в решении проблем Юго-Востока. Это противоречит всему и вся и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы», — сказал Песков.

После заседания СНБО Украины усилились обстрелы Горловки © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк

С начала суток на Горловском направлении вооруженные формирования киевского режима значительно усилили огневую активность.

В частности, утром 20 февраля в ДНР заявили об интенсивном обстреле окраин Горловки с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров, погиб один человек, двое получили ранения.