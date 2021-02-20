За день до этого в Киеве прошло заседание СНБО, по итогам которого секретарь Совета безопасности Алексей Данилов сообщил о «секретном» решении по ситуации в Донбассе и санкциях против украинских оппозиционеров.
«Это провоцирует горячие головы украинские, которые наверняка стоят за этими репрессиями внутренними. Их накачивают на проявление агрессивности, в том числе в конкретном плане агрессивности в решении проблем Юго-Востока. Это противоречит всему и вся и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что украинские силовики усилили огневую активность в районе подконтрольного ДНР города Горловки после заседания СНБО Украины.
С начала суток на Горловском направлении вооруженные формирования киевского режима значительно усилили огневую активность.
В частности, утром 20 февраля в ДНР заявили об интенсивном обстреле окраин Горловки с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров, погиб один человек, двое получили ранения.