Украинские силовики усилили огневую активность в районе подконтрольного ДНР города Горловка после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сообщает РИА Новости 20 февраля со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР

Идут на разрыв. Что означают санкции СНБО и кто следующий © president.gov.ua Алексей Данилов сообщил о «секретном» решении по ситуации в Донбассе.

Он также заявил, что украинские командиры имеют право открывать огонь на линии соприкосновения в том случае, если считают, что жизням их подчиненных угрожает опасность.

Утром 20 февраля в ДНР заявили об интенсивном обстреле окраин Горловки с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров, погиб один человек, двое получили ранения.

В целом с начала суток на Горловском направлении вооруженные формирования киевского режима значительно усилили огневую активность.

«Увеличение огневой активности противника мы также связываем с прошедшим 19 февраля в Киеве заседанием Совета национальной безопасности и обороны, во время которого принято так называемое "секретное" решение по зоне ООС», — приводит агентство слова представителя Народной милиции ДНР.

Он также отметил, что материалы по факту обстрела переданы представителям международных организаций, находящимся в Донецкой Народной Республике, а также в генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам.