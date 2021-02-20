- Почему протестующие в итоге получили совершенно не то, на что рассчитывали?
- Что именно стало поворотным пунктом в протесте на Майдане 2013-2014 годов?
Ответы на эти и другие вопросы в проекте Романа Гнатюка, посвященном событиям 2014 года на Украине.
17 февраля Верховная Рада приняла постановление с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине событий на киевском Майдане.
В документе события в центре столицы, именуемые в стране «революцией достоинства», названы одним из ключевых моментов формирования украинского государства, а экс-президент Виктор Янукович обвиняется в подрыве национальных интересов якобы при поддержке России.