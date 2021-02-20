Украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый рассказал изданию Украина.ру, что пошло не так на Майдане

Почему протестующие в итоге получили совершенно не то, на что рассчитывали?

Что именно стало поворотным пунктом в протесте на Майдане 2013-2014 годов?

Как это было 20 февраля 2014 года. Снайперы Майдана и самый страшный день Украины © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Романа Гнатюка, посвященном событиям 2014 года на Украине.

17 февраля Верховная Рада приняла постановление с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине событий на киевском Майдане.

В документе события в центре столицы, именуемые в стране «революцией достоинства», названы одним из ключевых моментов формирования украинского государства, а экс-президент Виктор Янукович обвиняется в подрыве национальных интересов якобы при поддержке России.