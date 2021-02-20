«Рассматривать сценарии азербайджанского или хорватского варианта не самое разумное, что могла бы сделать Украина в этой ситуации. Скорее всего, речь идет о том, как изобразить готовность не выходить из Минских соглашений, но и при этом не выполнять их политическую часть. По сути эти пять вариантов сводятся к замораживанию ситуации», — сказал Золотарев.
Накануне СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
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