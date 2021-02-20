Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что означает решение СНБО вернуться к доработке пяти сценариев для Донбасса, суть которых засекречена

Накануне СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

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