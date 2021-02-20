Ранее Госдеп передал в Конгресс перечень возможных объектов для санкций по газопроводу «Северный поток – 2», куда вошли объекты, уже включенные в санкционные списки.
«Мы не анонсируем какие-либо потенциальные санкции», — цитирует Прайса агентство.
Представитель Госдепа также отказался раскрывать детали переговоров властей США и ЕС относительно проекта строительства газопровода.
Он лишь повторил расхожий тезис Госдепа о том, что «"Северный поток – 2" — плохая сделка» для Европы и добавил, что «компании рискуют попасть под санкции, если будут вовлечены в нее».
12 февраля строительство «Северного потока – 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.
В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.