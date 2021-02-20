Государственный департамент США не будет заранее объявлять о санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2», сказал представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Его слова приводит «Интерфакс» 20 февраля

Ранее Госдеп передал в Конгресс перечень возможных объектов для санкций по газопроводу «Северный поток – 2», куда вошли объекты, уже включенные в санкционные списки.

«Мы не анонсируем какие-либо потенциальные санкции», — цитирует Прайса агентство.

«Северный поток – 2»: уложен первый километр труб на недостроенном участке, США хотят использовать Украину как «затычку» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Он лишь повторил расхожий тезис Госдепа о том, что «"Северный поток – 2" — плохая сделка» для Европы и добавил, что «компании рискуют попасть под санкции, если будут вовлечены в нее».

12 февраля строительство «Северного потока – 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Северный поток – 2»: шторм притормозил укладку труб, а Spiegel предрекает подорожание газа в случае отказа от проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.