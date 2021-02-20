Президент Украины Владимир Зеленский загоняет себя в ситуацию, когда в России с ним никто не будет разговаривать. Об этом сообщил политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Косачев предложил ОПЗЖ обратиться в ЕСПЧ © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Накануне СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма. При этом ОПЗЖ является единственной украинской партией, с которой Москва вела хоть какие-то переговоры.