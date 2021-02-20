«Если он думает таким образом (санкциями в отношении ОПЗЖ. — Ред.) вынудить Россию пойти на какой-то контакт с ним, то сейчас может возникнуть обратная ситуация. Сейчас еще стала звучать некая милитаристская риторика. Но это тоже проигрышный для власти вариант, когда на фоне социально-экономических проблем, которые создала сама власть, пытаются отвлечь внимание общества», — сказал Якубин.
Накануне СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма. При этом ОПЗЖ является единственной украинской партией, с которой Москва вела хоть какие-то переговоры.