Оказалось, что на звонке от матери у мужчины стоит ее моложавое фото, а подписана народная артистка у него просто «Соня». Продюсер выложил в интернет скриншот с телефона и подписал снимок: «Когда тебе звонишь, но ты занята».
Читайте также: «Очень жалеет»: украинский вокалист предрек Зеленскому незавидную участь.
Уроженка Черновицкой области София Ротару уже почти 60 лет на сцене.
Карьера не помешала певице создать семью, она была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко до самой его смерти. У супругов родился один сын Руслан Евдокименко, подаривший Ротару двух внуков, которые сейчас живут в США.