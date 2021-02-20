Сын украинской певицы Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко показал в сети экран своего мобильного телефона, «засветив» звонок матери. Поклонники артистки успели заметить, как звезда записана в смартфоне ее наследника. Об этом написала Politeka.net 19 февраля

Вера Брежнева выпустила тушь со средствами контрацепции © Вера Брежнева/Инстаграм

Читайте также: «Очень жалеет»: украинский вокалист предрек Зеленскому незавидную участь.

Уроженка Черновицкой области София Ротару уже почти 60 лет на сцене.

Карьера не помешала певице создать семью, она была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко до самой его смерти. У супругов родился один сын Руслан Евдокименко, подаривший Ротару двух внуков, которые сейчас живут в США.