Государственный департамент США передал в Конгресс перечень возможных объектов для санкций по газопроводу «Северный поток – 2», куда вошли объекты, уже включенные в санкционные списки Соединенных Штатов, сообщает DW 20 февраля

В частности, это российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец — компания «КВТ-Рус», которые еще в январе были внесены в санкционный список Минфина США.

Предложение Госдепа уже вызвало острую критику со стороны Республиканской партии. Конгрессмен Майкл Маккол назвал список неадекватным и сказал, что завершение строительства будет победой президента РФ Владимира Путина.

«Северный поток – 2»: уложен первый километр труб на недостроенном участке, США хотят использовать Украину как «затычку» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток – 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.