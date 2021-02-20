Заострять внимание на сроках завершения строительства «Северного потока 2» не стоит, точных дат нет, важен запуск проекта, сказал заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов. Его слова приводит ПРАЙМ 20 февраля

Ранее в «Газпроме» заявляли о завершении строительства в апреле.

«Не стоит заострять внимание на конкретных сроках завершения строительства. Для нас важен запуск самого проекта, и мы это совершим», — подчеркнул Садыгов.

«Северный поток – 2»: уложен первый километр труб на недостроенном участке, США хотят использовать Украину как «затычку» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Садыгов добавил, что всю официальную информацию детально и публично раскрывает оператор проекта Nord Stream 2.

Он также напомнил, что в середине декабря работы по строительству газопровода были возобновлены, укладка выполняется в полном соответствии с имеющимися разрешениями.

«Газпром» прикладывает максимум усилий для того, чтобы реализовать «этот эффективный коммерческий проект», заключил зампред правления госкомпании.