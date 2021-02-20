Ранее в «Газпроме» заявляли о завершении строительства в апреле.
«Не стоит заострять внимание на конкретных сроках завершения строительства. Для нас важен запуск самого проекта, и мы это совершим», — подчеркнул Садыгов.
Он отметил, что сроки зависят от многих факторов, включая погодные условия, поэтому точных дат нет, можно говорить только о фактическом ходе реализации проекта.
Садыгов добавил, что всю официальную информацию детально и публично раскрывает оператор проекта Nord Stream 2.
Он также напомнил, что в середине декабря работы по строительству газопровода были возобновлены, укладка выполняется в полном соответствии с имеющимися разрешениями.
«Газпром» прикладывает максимум усилий для того, чтобы реализовать «этот эффективный коммерческий проект», заключил зампред правления госкомпании.