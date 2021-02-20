В четверг, 18 февраля, стало известно, что с концертом в родную страну приедет уроженка города Ужгород Закарпатской области певица Ёлка (Елизавета Иванцив), которая уже много лет работает в России. Украинские СМИ неоднозначно отреагировали на эту новость. В частности, свою оценку событию дал Glavcom.ua 19 февраля

Начала Ёлка свою музыкальную карьеру в составе ужгородской группы B&B. Позже артистка решила строить сольную карьеру и в 2004 году выпустила дебютный альбом «Город обмана», трек «Девочка в Пежо» из которого тут же стал хитом.

В 2010-2020 годах исполнительница работала судьей на украинском шоу «X-фактор», в то же время строила сольную карьеру в России и в 2012 году была признана певицей, наиболее ротируемой на российских радиостанциях.

Впоследствии артистка переехала в Россию, и в настоящее время, по данным СМИ, она проживает в городе Сергиев Посад Московской области.

Певица не скрывает, что уже давно нацелена на российского слушателя, свои украинские корни не афиширует, а тему политики, в том числе украинскую повестку считает для себя табуированной.

В одном из давних интервью Елизавета Иванцив призналась, что «приехала в Москву бомжихой», а сейчас этот город для нее родной.

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Впервые за долгое время Ёлка выступит в родной Украине. Новую программу «Мне легко» певица и ее коллектив представят в концертном зале Stereo Plaza Киева 27 октября.

Известие об этом украинские СМИ опубликовали с укором в сторону исполнительницы: «На седьмом году войны Ёлка неожиданно вспомнила, что она украинка».