Украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру высказал мнение, что Украина будет поддерживать непубличный диалог с Россией даже без помощи оппозиционеров

Бизяев рассказал, как санкции повлияют на деятельность украинских оппозиционеров © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Накануне СНБО ввел санкции в отношении Виктора Медведчука из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», его супруги и некоторых других оппозиционеров. Кроме того, под санкции попали 19 юридических лиц. При этом ОПЗЖ является единственной украинской партией, с которой Москва вела хоть какие-то переговоры.