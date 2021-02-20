«Мне кажется, что непубличный диалог продолжаться будет, вопрос, о чем. Политика — это всегда дипломатия. И не всегда она публичная. Контакты каким-то образом будут поддерживаться, но повестка дня мне пока непонятна», — сказал Бизяев.
Накануне СНБО ввел санкции в отношении Виктора Медведчука из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», его супруги и некоторых других оппозиционеров. Кроме того, под санкции попали 19 юридических лиц. При этом ОПЗЖ является единственной украинской партией, с которой Москва вела хоть какие-то переговоры.