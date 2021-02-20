Украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру расскзал, как санкции СНБО Украины повлияют на деятельность «Оппозиционной платформы - За жизнь»

Зачистив ОПЗЖ, Зеленский станет изгоем для Европы — эксперт © Facebook Алексея Якубина

По его словам, выдержит ли ОПЗЖ атаку государства сказать пока очень тяжело.

Накануне вечером СНБО ввел санкции против Медведчука, его жены и других оппозиционеров, а также юридических лиц.

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