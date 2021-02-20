«Я и сам пытаюсь ответить на этот вопрос. Интересно, как они будут действовать в этой ситуации. Потому что у них теперь формально с медийными ресурсами не очень, так еще и за финансовые взялись. Непонятно, как они теперь будут осуществлять свою деятельность, в том числе на местах, и как будет переформатировано политическое поле страны, потому что я это расцениваю именно так: каналы — это про информационное поле, а санкции — про поле политическое», — сказал Бизяев.
По его словам, выдержит ли ОПЗЖ атаку государства сказать пока очень тяжело.
Накануне вечером СНБО ввел санкции против Медведчука, его жены и других оппозиционеров, а также юридических лиц.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.