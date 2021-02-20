Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал решение СНБО Украины ввести санкции против лидера «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом 19 февраля сообщило РИА Новости

Секретарь СНБО Украины анонсировал новые санкции © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По его словам, события, произошедшие на Украине в феврале, станут серьезным вызовом для демократии.

«Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан. В противном случае это перечеркивает все достижения в этих сферах, подрывает доверие ко всем институтам Совета Европы, к тем западным политикам, которые считают себя защитниками демократических ценностей», — добавил он.

СНБО Украины в пятницу решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.