«Начав с закрытия оппозиционных телеканалов, киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера оппозиционной парламентской партии. Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз. Но мы живем во время двойных стандартов», — сказал Володин.
По его словам, события, произошедшие на Украине в феврале, станут серьезным вызовом для демократии.
«Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан. В противном случае это перечеркивает все достижения в этих сферах, подрывает доверие ко всем институтам Совета Европы, к тем западным политикам, которые считают себя защитниками демократических ценностей», — добавил он.
СНБО Украины в пятницу решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.