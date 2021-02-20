Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 19 февраля в эфире телеканала RTVI предрек России поражение в новой гонке вооружений

Кравчук обвинил РФ в реальной войне против Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что СССР распался именно из-за гонки вооружений.

«Поэтому я верю, что Россия откажется от своих, так называемых, "cил", и не будет петь песню "я многие страны перевидел, шагая с винтовкой в руках", не будет таким "российским туристом с винтовкой в руках". А будет жить цивилизованно, как живут все люди: общаться, участвовать в мировом процессе не оружием, не силой, а демократией и достижениями», — заключил он.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что у РФ есть уникальное оружие, не имеющее аналогов в мире.