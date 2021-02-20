Введение санкций против депутата фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко являются репрессиями, нарушением Конституции и уничтожением украинской демократии, Об этом 19 февраля сообщили в заявлении на сайте ОПЗЖ

СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ Владимира Зеленского — политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию. Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима», — говорится в заявлении.

По данным политсилы, ОПЗЖ оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий.

«Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует», — добавили оппозиционеры.

Они пообещали бороться за права однопартийцев всеми законными методами.

Накануне Решением Совета национальной безопасности и обороны, в нарушение Конституции и законов Украины, было принято решение наложить персональные санкции на Медведчука, его супругу, Тараса Козака и Наталью Лавренюк, а также еще четырех человек и 19 юридических лиц.