У Украины был огромный экономический потенциал, великолепное географическое положение, потрясающие человеческие ресурсы, климат, полезные ископаемые. Но для успешного управления государством нужны соответствующие кадры. Об этом рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Вышинский: Россия действует на Украине по принципу «Насильно люб не будешь» © РИА Новости, Владимир Песня

Эксперт отметил, что в советское время была давняя традиция оттока лучших управленческих кадров в центр, в ту же самую Москву, и, может быть, это сыграло злую шутку с Украиной.

«Не стоит забывать и о внешнем влиянии. Проблема сохранения украинского суверенитета тоже очень острая и пока что не решена. А когда нет суверенитета, то вроде как проще жить, когда тобой кто-то управляет извне. Суверенитет — это большая ответственность. Наверное, не все к этой ответственности были готовы», — указал Вышинский.

Журналист добавил, что как таковая украинская государственность появилась лишь в 1918 году, территориально оформлялась еще до середины 1950-х годов, представляла собой сложный организм.

Управлять им должны были сильные политики, которых, к сожалению, не нашлось, заключил собеседник издания.

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