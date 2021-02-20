Кирилл Вышинский занимал пост главного редактора портала РИА Новости Украина. 15 мая 2018 года его задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В заключении журналист провел 470 дней. Впоследствии среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.
Эксперт отметил, что в советское время была давняя традиция оттока лучших управленческих кадров в центр, в ту же самую Москву, и, может быть, это сыграло злую шутку с Украиной.
«Не стоит забывать и о внешнем влиянии. Проблема сохранения украинского суверенитета тоже очень острая и пока что не решена. А когда нет суверенитета, то вроде как проще жить, когда тобой кто-то управляет извне. Суверенитет — это большая ответственность. Наверное, не все к этой ответственности были готовы», — указал Вышинский.
Журналист добавил, что как таковая украинская государственность появилась лишь в 1918 году, территориально оформлялась еще до середины 1950-х годов, представляла собой сложный организм.
Управлять им должны были сильные политики, которых, к сожалению, не нашлось, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.