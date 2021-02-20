Едва ли жители Днепропетровска сразу же после обретения Украиной независимости в 1991 году почувствовали себя украинцами. Об это рассказал родившийся в этом городе исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру

«Не о тюрьме, а об Украине». Кирилл Вышинский представил свою книгу © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Кирилл Вышинский занимал пост главного редактора портала РИА Новости Украина. 15 мая 2018 года его задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В заключении журналист провел 470 дней. Впоследствии среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.

Эксперт отметил, что в свое время Днепропетровск даже был закрытым, поскольку там был и до сих пор находится Южный машиностроительный завод по производству ракет, а люди по служебным делам чаще бывали в Москве, чем в Киеве, потому что предприятие ориентировалось на союзное министерство, а не на республиканское.

«Более того, многие, в том числе и мои родители, воспринимают распад Советского Союза точно так же, как и Путин, как самую серьезную геополитическую катастрофу XX века. Люди жили в промышленном городе с серьезными кооперационными связями, прекрасно понимали, что из себя представляет экономика Советского Союза, насколько это сложный организм и каковы будут последствия его распада», — вспоминает Вышинский.

Если на региональных референдумах 1991 года в Галиции голосовали за необходимость поставить вопрос о независимости Украины, то в Днепропетровске представить, что в 1991 году развалится Союз, никто не мог, указал журналист.

«Да, в советских паспортах в графе «национальность» у большинства было записано «украинец». Но почувствовать себя гражданами независимого государства, особенно в условиях тесной экономической кооперации, рабочие, инженеры и сотрудники отраслевых институтов не могли. Все прекрасно понимали, что с развалом Союза разрушится сложная производственная и экономическая система», — добавил он.

Все прекрасно понимали, что реакция на распад Советского Союза в Днепропетровске и во Львове была разной, но насколько разной, сказать трудно, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.