«В перспективе Россия и Турция должны войти в ЕАЭС, чтобы сделать его по-настоящему мощным. Он должен быть славяно-тюркским и православно-мусульманским. Я надеюсь, что и Украину нам удастся вырвать из лап смерти и она тоже войдет в ЕАЭС, когда ей будет возвращён суверенитет», — считает эксперт.
Если России удастся сделать так, что эти страны вступят в ЕАЭС, получился бы экономический союз с населением в 300 млн человек, не считая будущего участия Ирана, который тоже стремится найти общий рынок, отметил политолог.
Это дало бы мощный экономический толчок всем этим странам и позволило бы России разговаривать с Западом с позиции силы, резюмировал Марков.
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