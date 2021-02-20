В Евразийский экономический союз должны войти страны, лежащие к востоку от Евросоюза, у которых нет шансов войти в ЕС. К ним относится Турция, Молдавия, Азербайджан, Грузия и Украина. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Зеленский хотел бы сменить американский диктат на европейский © РИА Новости, Нина Зотина

Если России удастся сделать так, что эти страны вступят в ЕАЭС, получился бы экономический союз с населением в 300 млн человек, не считая будущего участия Ирана, который тоже стремится найти общий рынок, отметил политолог.

Это дало бы мощный экономический толчок всем этим странам и позволило бы России разговаривать с Западом с позиции силы, резюмировал Марков.

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