Экономический рост Украины при президентстве Леонида Кучмы, который одно время составлял 14%, сложился из тогда еще не разбазаренного советского наследства, а также в силу благоприятной конъюнктуры на мировых рынках. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко VLOG: Сможет ли Украина победить COVID-19 без вакцины? © Скриншот из видео Украина.ру

Кроме того, по его словам, тогда Россия поставляла энергоносители по весьма щадящим ценам, по 50 долларов за тысячу кубометров, и Украина даже пыталась эти объемы перепродавать, пока «Газпром» не заключил с ней соглашение о запрете реэкспорта.

«К тому же надо учитывать, что при Кучме олигархический класс только создавался и, по сути, Кучма стал отцом всех олигархов. Государство было еще более-менее управляемо, потому что как минимум в первый срок Кучмы государством управляла еще постсоветская бюрократия, а не новосозданные олигархи, поставившие его себе на службу. Тогда принимались более адекватные решения и в области внешней политики, и в области экономической политики», — указал Ищенко.

Но нужно учитывать, что первая каденция Кучмы прошла без каких-то особых успехов, а рост начался на рубеже нулевых годов и в значительной степени был связан с благоприятной конъюнктурой мирового рынка, добавил политолог.

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