Эксперт пояснил, что в то время резко выросли цены на металл, который составлял основную статью украинского экспорта.
Кроме того, по его словам, тогда Россия поставляла энергоносители по весьма щадящим ценам, по 50 долларов за тысячу кубометров, и Украина даже пыталась эти объемы перепродавать, пока «Газпром» не заключил с ней соглашение о запрете реэкспорта.
«К тому же надо учитывать, что при Кучме олигархический класс только создавался и, по сути, Кучма стал отцом всех олигархов. Государство было еще более-менее управляемо, потому что как минимум в первый срок Кучмы государством управляла еще постсоветская бюрократия, а не новосозданные олигархи, поставившие его себе на службу. Тогда принимались более адекватные решения и в области внешней политики, и в области экономической политики», — указал Ищенко.
Но нужно учитывать, что первая каденция Кучмы прошла без каких-то особых успехов, а рост начался на рубеже нулевых годов и в значительной степени был связан с благоприятной конъюнктурой мирового рынка, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.