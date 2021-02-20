Президент Украины Владимир Зеленский пытается собрать разрушающийся под ним фундамент, рассказал в интервью изданию Украина.ру российский журналист и политолог Петр Акопов

СНБО как «обходная технология» управления государством. Зеленский периода личной диктатуры © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Для этого нужно любыми способами пытаться выдавливать конкурентов: и Шария, с одной стороны, и ОПЗЖ Медведчука — с другой. Он будет на них всячески давить, чтобы не допустить роста их популярности», — объяснил политолог.

Однако попытками запретов телеканалов и уголовным делом против Шария Зеленский прибавит популярности тем, на кого он давит, уверен Петр Акопов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В начале февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

На днях блогеру, лидеру Партии Шария Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.