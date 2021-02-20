Эксперт пояснил, что оппозиция пытается ухудшить положение граждан, с тем чтобы они снова на мятеж поднялись, либо же проводить здесь какие-то акции гражданские, которые, очевидно, сдулись, но они хотят придать им некий новый импульс.
«То есть ставка на улицу и внешнее давление — это у той части радикальной оппозиции, которая вообще не видит себя в рамках диалога или переговорного процесса», — указал Дзермант.
Тем не менее, добавил политолог, от оппозиции откололась еще незначительная, но часть тех, кто начинает мыслить себя внутри страны в рамках конституционного, легального процесса.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.