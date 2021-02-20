Главной задачей конституционной реформы в Белоруссии выступает потребность трансформировать «персонального Лукашенко в Лукашенко коллективного». Об этом рассказал белорусский политолог Петр Петровский в интервью изданию Украина.ру

Петр Петровский: Цель реформы — трансформировать персонального Лукашенко в коллективного © из личного архива Петра Петровского

«Если хотите аналогию, то здесь можно привести в пример де Голля, который явился создателем Пятой Французской республики. Голлизм, несмотря на смену лиц и партий, выступает той политической основой, которая и формирует французскую систему. Такая же задача стоит и перед Беларусью. Нужно, чтобы политические принципы Александра Лукашенко как архитектора, создателя суверенной Беларуси стали воспроизводиться в самой политической системе, уже вне зависимости от наличия первого президента в управлении. То есть нужно, чтобы вся политическая система стала бы коллективным Лукашенко», — указал Петровский.

А это можно сделать только через конституционное оформление ВНС, повышение его статуса, четкое, на конституционном уровне закрепление государственной идеологии, а также институциональное закрепление социально-солидарных принципов белорусской политической модели, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.