Когда некоторые рассуждают о количестве зарегистрированных за последние 20 лет партий в Белоруссии, то забывают, кто за это время пытался зарегистрировать партии. А это контрагенты внешнего влияния. Об этом рассказал белорусский политолог Петр Петровский в интервью изданию Украина.ру

Петр Петровский: Цель реформы — трансформировать персонального Лукашенко в коллективного © из личного архива Петра Петровского

«Демократию не следует замыкать на партиях. Ее следует строить от людей, социальных групп, профессиональных союзов. Партия является одним из немногих элементов демократии. Само слово «партия» переводится как «часть». И не более», — подчеркнул Петровский.

Единственное, что следует сделать государству, так это ввести государственное финансирование тех политических партий, которые имеют своих представителей в парламенте, а также внести в регламент работы парламента возможность создания партийных фракций, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.