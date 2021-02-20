Эксперт полагает, что США попытаются протащить какую-нибудь фигуру наподобие казахского Саакашвили или перековать кого-нибудь из казахстанских элитариев в казахского Саакашвили.
«Потому что в казахстанской власти таких сумасшедших дятлов просто нет, их отстреливают на дальних подступах. Там невозможно представить человека, клевавшего с руки у Сороса. Туда могут проникнуть люди, симпатизирующие американцам, китайцам, русским. Но с потрохами проданных соросят там во власти нет. Этим, кстати, казахстанская власть отличается от украинской. Украинская власть уже давно находится на содержании у международных спекулянтов, мимикрирующих под филантропов», — подчеркнул Грозин.
То есть проблема американцев в Казахстане и Средней Азии в целом состоит в том, что их политика большого белого брата не подкреплена идеологическим идейным и административно готовым аппаратом, добавил специалист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.