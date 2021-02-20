Все действия США в Казахстане ориентированы на перспективу, когда Касым-Жомарт Токаев или кто-то еще будет занимать должность президента без уравновешивания гигантской фигурой Нурсултана Назарбаева. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Центральная Азия остается черной дырой американской региональной политики © РИА Новости, Александр Натрускин

«Потому что в казахстанской власти таких сумасшедших дятлов просто нет, их отстреливают на дальних подступах. Там невозможно представить человека, клевавшего с руки у Сороса. Туда могут проникнуть люди, симпатизирующие американцам, китайцам, русским. Но с потрохами проданных соросят там во власти нет. Этим, кстати, казахстанская власть отличается от украинской. Украинская власть уже давно находится на содержании у международных спекулянтов, мимикрирующих под филантропов», — подчеркнул Грозин.

То есть проблема американцев в Казахстане и Средней Азии в целом состоит в том, что их политика большого белого брата не подкреплена идеологическим идейным и административно готовым аппаратом, добавил специалист.

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