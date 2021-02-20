Дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева сохраняет серьезные позиции, но в реальности она вряд ли сможет занять спикерскую должность, которую ей прочит общественное мнение. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Центральная Азия остается черной дырой американской региональной политики © РИА Новости, Александр Натрускин Нурлан Нигматуллин, который руководит нижней палатой парламента, является очень влиятельным человеком.

«Не могу представить, чтобы он сказал: Дарига, займите мое место. То есть необходимо будет трудоустроить Нигматуллина, передвинуть еще десятка два значимых людей. Станут ли это делать для Дариги — большой вопрос», — рассуждает Грозин.

Специалист добавил, что все действия США в Казахстане ориентированы на перспективу, когда Касым-Жомарт Токаев или кто-то еще будет занимать должность президента без уравновешивания гигантской фигурой Нурсултана Назарбаева.

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