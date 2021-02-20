Эксперт подчеркнул, что тот же Нурлан Нигматуллин, который руководит нижней палатой парламента, является очень влиятельным человеком.
«Не могу представить, чтобы он сказал: Дарига, займите мое место. То есть необходимо будет трудоустроить Нигматуллина, передвинуть еще десятка два значимых людей. Станут ли это делать для Дариги — большой вопрос», — рассуждает Грозин.
Специалист добавил, что все действия США в Казахстане ориентированы на перспективу, когда Касым-Жомарт Токаев или кто-то еще будет занимать должность президента без уравновешивания гигантской фигурой Нурсултана Назарбаева.
Полностью интервью можно прочитать здесь.