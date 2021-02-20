Эксперт отметил, что Назарбаева сохраняет серьезные позиции и теоретически может переместиться на второе место по компетенции в Казахстане, но в реальности она вряд ли сможет занять спикерскую должность, которую ей прочит общественное мнение.
«Стать спикером — дело техники, но не факт, что ее возьмут и сделают. Тот же Нурлан Нигматуллин, который руководит нижней палатой парламента, — человек очень влиятельный. Не могу представить, чтобы он сказал: Дарига, займите мое место. То есть необходимо будет трудоустроить Нигматуллина, передвинуть еще десятка два значимых людей. Станут ли это делать для Дариги — большой вопрос», — рассуждает Грозин.
Первый президент Нурсултан Назарбаев в любом случае сохраняет руководство страной, и основные решения принимает он, а не действующий президент Касым-Жомарт Токаев, заключил собеседник издания.
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